На Житомирщине произошло необычное ДТП, три жертвы

На Житомирщине в результате ДТП погибли три человека / zt.npu.gov.ua

В ночь на субботу, 13 июля, возле села Пищев Новоград-Волынского района Житомирской области произошло ДТП с участием повозки и двух легковых автомобилей, на месте происшествия от полученных травм скончалась пассажирка повозки.

Правоохранители узнали о необычной аварии около 3:40, медики госпитализировали возничего и пассажира повозки, однако позже они скончались, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Житомирщине.

По предварительным данным, авто Opel Corsa столкнулось с повозкой, которая разворачивалась в неустановленном месте, съехало в кювет, а потом на запряженного коня наехал Opel Omega.

"...медицинская помощь без госпитализации предоставлялась пассажирка автомобиля Opel Corsa... Водители обеих легковушек не пострадали", — отметили в полиции.

Напомним, 10 июля в селе Княжолука Ивано-Франковской области (Прикарпатье) лоб в лоб столкнулись две иномарки, погибли двое маленьких детей, пострадали двое взрослых.