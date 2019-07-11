"Лобовуха" на Прикарпатье: погибли маленькие дети, фото с места ДТП

На Прикарпатье в результате аварии погибли маленькие дети / if.npu.gov.ua

В среду вечером, 10 июля, в селе Княжолука Ивано-Франковской области (Прикарпатье) лоб в лоб столкнулись две иномарки, погибли двое маленьких детей, пострадали двое взрослых.

Смертельная авария произошла около 21:15 на автодороге Стрый — Черновцы — Мамалыга (Н-10), не разминулись Ford Focus и Kia Sportage, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Ивано-Франковщине.

По данным ведомства, правоохранители предварительно выяснили, что в результате "лобовухи" в реанимацию попали пассажиры Ford Focus — женщина, 1986 года рождения, и двое детей — 2014 и 2016 г.р.

Позже дети скончались, а женщина находится в тяжелом состоянии. Также пострадал и попал в больницу водитель Kia Sportage — мужчина, 1984 г.р. Потом его задержали копы.

Начато производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

На Прикарпатье в результате аварии погибли маленькие дети / if.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что 11 июля в Николаевской области автомобиль ВАЗ-2105 столкнулся с машиной Opel. В результате аварии погиб водитель первого авто — 10-летний мальчик, также пострадали два человека, в частности, отец погибшего.