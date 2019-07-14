Колонна автобусов с детьми попала в аварию на трассе под Мелитополем

14 июля, в воскресенье, на трассе между Васильевкой и Мелитополем в аварию попала колонна автобусов с детьми, которые возвращались с отдыха на море.

Информацию о ДТП с участием детей сообщили в соцсетях очевидцы.

Сообщается, что в результате аварии никто серьезно не пострадал.

По предварительным данным, спровоцировал ДТП автомобиль, водитель которого решил "подрезать" автобусы с детьми.

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