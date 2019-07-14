Черный бумер на бешеной скорости разорвал Жигули в Харькове: два трупа - видео

Ужасное смертельное ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW произошло 14 июля в Харькове.

Автомобили устроили ночные гонки, и около 2:00 на проспекте Московском "покатушки" привели к необратимой трагедии.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате аварии водителя ВАЗа и 28-летнего пассажира доставили в больницу. Через некоторое время 28-летний мужчина скончался в больнице. Состояние здоровья другого пострадавшего врачи оценивают как стабильное", - сказано в сообщении ГУНП в Харьковской области.

Но пока правоохранители выясняют все обстоятельства этой аварии, в Сеть слили видео смертельной гонки.

Читайте также"Лобовуха" на Прикарпатье: погибли маленькие дети, фото с места ДТПК слову, видео с места происшествия появилось на странице харьковского паблика avto_kh в Instagram.

"Жуткое ДТП на Московском проспекте примерно в 02:00. Жигули и БМВ. По словам очевидцев жигули ехал на большой скорости и уходило от сотрудников полиции. Предположительно что водитель и пассажир жигули были пьяными", - сказано в сообщении паблика.

Но, в комментариях к видео граждане пишут, что никакой погони не было, и Жигули ехали медленно.

"Что за бред? Бмв шел в сторону Жукова на скорости. 9 разворачивалась на пропеллере. Какая погоня, кто эту хуйню придумывает?", - уточнил __vor.on.in__.

"Похоже, что БМВ Разорвал девятку которая выезжала на проспект", - решил nikevane.

"Походу это беха летела по московскому в сторону ХТЗ,а девятка разворачивалась от сансити к турбоатому. У бехи морда разбита, а у девятки удар был в бочину", - добавил alievrustam84.

Вот видео с камер наблюдения - ночь 14 июля, Харьков, Московский проспект.

Напомним, ранее во Львове дерзкая 21-летняя девушка за рулем Mercedes-Benz влетела в дерево и погибла.