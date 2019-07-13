"Я умею ездить, смотри как": дерзкая 21-летняя девушка за рулем Mercedes-Benz влетела в дерево и погибла

13 июля 2019, 11:52

Вначале девушка совершила ДТП с другим автомобилем, водитель которого рассказал, что она вела себя неадекватно.

В ДТП погибла 21-летняя жительница Львовщины / facebook.com/groups/varta1.official

Утро 13 июля, субботы, оказалось фатальным для 21-летней жительницы Пустомытовского района Львовской области, которая рассекала по улицам Львова за рулем Mercedes-Benz на иностранной регистрации.

Пытаясь скрыться с места ДТП, девушка свалила электроопору и врезалась в дерево. В результате этого столкновения водитель иномарки погибла, ее пассажир попал больницу.

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением, съехала с проезжей части и сбила электроопору, после чего автомобиль врезался в дерево. 21-летняя водитель, жительница Пустомытовского района, погибла на месте. 21-летний пассажир автомобиля, также житель Пустомытовского района, госпитализирован", - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, передает Униан.

Пассажир попал в больницу / facebook.com/groups/varta1.official

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook уточнил, что погибшая 21-летняя жительница Львовщины управляла "мерседесом" на иностранной регистрации. Вначале девушка совершила ДТП с другим автомобилем, водитель которого рассказал, что она вела себя неадекватно (возможно - состояние алкогольного опьянения).

"С места первого ДТП женщина сбежала со словами: "я умею ездить, смотри как", а уже через пару минут произошло смертельное столкновение в котором женщина погибла", - пишет Зинкевич.

Читайте такжеЧетыре смерти в одно мгновение: водители Audi и Volkswagen спровоцировали адское ДТП в Винницкой областиНапомним, ранее сообщалось, в Николаевской области в ДТП погиб 10-летний мальчик.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ДТП Львовская область Смертельное ДТП новости Львова
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:52
"Я умею ездить, смотри как": дерзкая 21-летняя девушка за рулем Mercedes-Benz влетела в дерево и погибла
11:30
Зеленский не знает о "наследственном" бизнесе президентов Украины — политтехнолог Видео
11:22
Bellator 224: Бадд уверенно защитила титул
11:20
Как приготовить соленые огурцы на зиму: очень быстрый рецепт Фото Видео
11:17
"И это управляло страной?": Порошенко устроили головомойку в Сети за "она*изм" на сцене Видео
10:42
Наглый обстрел "кортежа" главы Донецкой ОГА: в больнице от тяжелых травм скончался второй боец Видео
10:20
В киевском аэропорту самолет с пассажирами вынесло в поле: что произошло
10:09
Эксперт сказал, без чего Зеленскому не стоит ехать к Трампу
10:04
Как Зеленский выбил козыри из руки Медведчука и Путина мнение
09:57
Амир Хан завоевал титул WBC International Видео
09:53
Химическая кастрация педофилов: как приняли закон, который невозможно применить мнение
09:42
Хьюи Фьюри победил Питера Видео
09:39
Главные новости 13 июля: обстрел телеканала 112 Украина и поручение Зеленского насчет Маркива Фото Видео
09:24
Теракт в Киеве: телеканал 112 Украина расстреляли из гранатомета Фото
09:16
"Уродов повесить, БТР на передовую": полуголые "свинячие рыла" устроили "сафари" в Харькове - видео Видео
08:50
Американский капитан объяснил, почему Путин не хочет видеть США на переговорах по Донбассу Видео
08:42
Курорты Турции в огне: мощные пожары на побережье Эгейского моря показали на видео Видео
08:27
Спасение рядового Маркива мнение
08:20
Тука спрогнозировал, отпустит ли Путин украинских моряков после разговора с Зеленским Видео
07:55
"Телемост" Украина — Россия: Миротворец наказал Андрея Малахова Видео
07:44
Передозировка популизом или Почему засранцы из Рады должны отменить закон про кастрацию мнение
07:25
Зеленский отреагировал на приговор Маркиву в Италии: дал поручение МИД и ГПУ Видео
06:53
Как кум Путина проводит информационную оккупацию Украины мнение
06:42
Суд отменил постановление ЦИК об отказе регистрации Кузьмина кандидатом в депутаты
06:29
Главный бездельник: какой знак Зодиака самый ленивый
05:53
Тука озвучил совет Зеленскому относительно Путина Видео
05:36
Доживем лишь до понедельника: в архивах NASA и МКС нашли фото несущейся к Земле Нибиру Видео
05:05
Навсегда затворяют ворота: Ученые выяснили, почему женщины наотрез откзываются от секса
04:52
Эксперты назвали продукты, которые крадут молодость
04:35
"Убивали украинцы": в Польше на марше националистов устроили антиукраинскую провокацию
04:27
Черника: что нужно знать об этой ягоде и вся правда о полезности для глаз Видео
04:13
Эксперты как дотянуть сексуальные прелюдии до идеала
03:30
Эксперт показала упражнения для остановки старения лица: опубликовано видео Фото Видео
03:13
Львов подписал бразильского форварда
02:59
Но отверстие только одно: Панин использовал две ноги на фото
02:30
Эксперт назвала самые распространенные причины отечности: как себя уберечь
02:01
Девушка украинского футболиста выставила в сеть откровенное видео
01:54
ФИФА введет технические поражения за расизм и дискриминацию
01:30
Голову выбросил на свалку: в Запорожье убийца хранил останки жертвы в холодильнике Видео
01:12
Ирина Шейк топлес снялась в интимной фотосессии Фото
00:45
Европа превратится в Африку: ученые предупредили о резком росте температуры
00:22
Известная российская теннисистка зажгла на итальянском пляже
12 июля, пятница
23:37
Чтобы липкие и влажные сны: порнозвезда светанула грудью и телом на пачке откровенных фото Фото
23:03
Виноделы Грузии устроили протест против грозившегося мочиться в вино гендиректора Рустави 2
22:28
Климец и Корсун завоевали золотые медали Универсиады
22:19
"Американца или россиянина оправдали бы": Адвокат Маркива разругал итальянский суд
22:12
Федерер вышел в финал Уимблдона
22:02
Известный итальянский клуб отправили в Серию D
22:02
Тука спрогнозировал, что случится с антироссийскими санкциями после "выбрыка" ПАСЕ
21:52
Советовал не подвергаться опасности: в сети показали видео разговора Маркива с итальянскими журналистами Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять