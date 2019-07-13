"Я умею ездить, смотри как": дерзкая 21-летняя девушка за рулем Mercedes-Benz влетела в дерево и погибла

В ДТП погибла 21-летняя жительница Львовщины / facebook.com/groups/varta1.official

Утро 13 июля, субботы, оказалось фатальным для 21-летней жительницы Пустомытовского района Львовской области, которая рассекала по улицам Львова за рулем Mercedes-Benz на иностранной регистрации.

Пытаясь скрыться с места ДТП, девушка свалила электроопору и врезалась в дерево. В результате этого столкновения водитель иномарки погибла, ее пассажир попал больницу.

"Водитель автомобиля Mercedes-Benz не справилась с управлением, съехала с проезжей части и сбила электроопору, после чего автомобиль врезался в дерево. 21-летняя водитель, жительница Пустомытовского района, погибла на месте. 21-летний пассажир автомобиля, также житель Пустомытовского района, госпитализирован", - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции во Львовской области Светлана Добровольская, передает Униан.

Пассажир попал в больницу / facebook.com/groups/varta1.official

Депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook уточнил, что погибшая 21-летняя жительница Львовщины управляла "мерседесом" на иностранной регистрации. Вначале девушка совершила ДТП с другим автомобилем, водитель которого рассказал, что она вела себя неадекватно (возможно - состояние алкогольного опьянения).

"С места первого ДТП женщина сбежала со словами: "я умею ездить, смотри как", а уже через пару минут произошло смертельное столкновение в котором женщина погибла", - пишет Зинкевич.

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