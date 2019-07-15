Маршрутка разбилась в ужасном ДТП под Киевом: 2 трупа, 18 человек в больнице

Маршрутка везла людей из Львова в Киев / Информатор

Утром 15 июля, в понедельник, смертельное ДТП произошло под Киевом на 34 километре Житомирской трассы. Не поделили дорогу маршрутка Volkswagen LT, которая везла людей из Львова в Киев, и Ford Mondeo, который ехал в попутном направлении.

В результате столкновения два человека погибли и 18 пострадали.

По информации, ДТП случилось около 05:40 вблизи населенного пункта Гуровщина. Внезапно автомобили столкнулись, маршрутка снесла отбойник, передает Информатор.

В результате аварии водитель и женщина-пассажир Ford скончались на месте. Пассажиры маршрутки и ее водитель оказались в больнице с различными травмами.

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