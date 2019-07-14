Кортеж Зеленского устроил ДТП с перевозившими детей автобусами – СМИ

Микроавтобус из кортежа Зеленского спровоцировал ДТП / Фото: Страна

В Запорожской области между Васильевкой и Мелитополем колонна автобусов с детьми из Кривого Рога попала в ДТП, участниками которого стали несколько автомобилей.

Как сообщает издание Страна, спровоцировал аварию микроавтобус Volkswagen Touareg. Водитель транспортного средства пытался обогнать колону автобусов с детьми и допустил столкновение с легковыми автомобилями.

Жертв и пострадавших в аварии нет, повреждены лишь автомобили.

/ Фото: Страна

По информации журналистов, виновником ДТП стал водитель микроавтобуса Volkswagen, имеющий отношение к кортежу президента Владимира Зеленского. Глава государства во время аварии в автомобиле не присутствовал, поскольку после визита в Херсонскую область возвращался в Киев на самолете.

В Управлении государственной охраны Украины в Facebook сообщили, что среди машин, попавших в ДТП, не было автомобиля главы государства.

Отмечается, что микроавтобус Volkswagen Transporter перевозил личный состав Управления государственной охраны Украины, который возвращался из командировки к месту постоянной дислокации в Киеве.

Напомним, глава полтавской организации партии Слуга народа Алексей Сердюков завил, что по его вине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.