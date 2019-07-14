В Полтаве глава Слуги народа признался в совершении ДТП

Представитель партии Слуга народа устроил смертельное ДТП / Фото: Нацполиция

Глава полтавской организации партии Слуга народа Алексей Сердюков завил, что по его вине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

"Вчера произошло страшное. За рулём автомобиля был я, Лена сидела сзади. Я пошел на обгон и во время обгона у меня провалилась передача и я не смог закончить обгон. Справа был автомобиль, я попытался съехать на обочину, но было поздно. Это все не снимает с меня ответственность", - написал он в Facebook.

Сердюков рассказал, что он госпитализирован с переломом таза. Пострадала также пассажир, журналистка Елена Кузина, она находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В Нацполиции сообщили, что 13 июля на автодороге Полтава-Сумы произошло столкновение авто ВАЗ-21 099 и Toyota Сorolla. В ДТП погибла 39-летняя пассажир ВАЗа, а ее дочь и водитель авто находятся в тяжелом состоянии.

В полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины, инкриминирующее нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Сердюков пообещал взять на себя все расходы и признал вину.

Напомним, в Николаевской области автомобиль на большой скорости на трассе Николаев-Снигиревка сбил группу несовершеннолетних спортсменов на велосипедах.