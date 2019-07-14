Чемпион НБА находится в тяжелом состоянии после ДТП

Огнен Кузмич / НБА

Сербский центровой Црвены Звезды Огнен Кузмич попал в ДТП и доставлен в одну из больниц Белграда, сообщает OK Diario.

Баскетболист возвращался со свадьбы за рулем Порше и столкнулся с автомобилем марки БМВ. Машина спортсмена несколько раз перевернулась после столкновения. Сначала Кузмич был госпитализирован в больницу в Баня-Луке, а позже перевезен в Белград. Огнен получил множество повреждений, у него диагностирована черепно-мозговая травма, перелом челюсти и травмы грудной клетки. Сейчас он находится в коме.

Авария Огнена Кузмича / Газета.Ру

Минувший сезон 29-летний центровой провел в составе мадридского Реала. В межсезонье он вернулся на родину и подписал контракт с Црвеной Звездой.

Кузмич известен по выступлениям за сборную Сербии и клуб Национальной баскетбольной ассоциации Голден Стэйт. В сезоне-2014/2015 серб стал чемпионом НБА в составе Голден Стэйт.

Напомним, в этом сезоне впервые в истории титул чемпиона НБА достался команде из Канады.