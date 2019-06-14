Торонто стал чемпионом НБА

14 июня 2019, 16:32

Впервые в истории титул достался команде из Канады.

Торонто впервые в истории стал чемпионом
Торонто впервые в истории стал чемпионом / НБА

Торонто в шести матчах обыграл Голден Стэйт и впервые в истории лиги стал чемпионом НБА. 

Определяющий момент шестого матча серии произошел почти за три минуту до конца третьей четверти, когда Клэй Томпсон после фола со стороны Дэнни Грина неудачно приземлился на левую ногу. Томпсон нашел в себе силы выполнить штрафные броски и покинул площадку с разрывом передней крестообразной связки. Голден Стэйт вслед за Кевином Дюрантом потерял еще одного системообразующего игрока.

Напряжение в шестой игре сохранялось до последних секунд. При минимальном отставании у Стефена Карри был шанс вернуть серию в Торонто, но главный снайпер лиги в самый ответственный момент с трехочковой зоны не справился с максимальной опекой.

Этот момент оказался ключевым в поединке. Самым результативным игроком встречи стал защитник Голден Стэйт Клэй Томпсон, отметившийся 30 очками и 5 подборами. 

В составе победителей лучшими стали разыгрывающий Кайл Лоури (26 очков, 7 подборов, 10 передач), камерунский форвард Паскаль Сиакам (26 очков, 10 подборов, 3 передачи) и Фред Ванвлит (22 очка, 6 подборов, 3 передачи). 

НБА. Плей-офф. Шестой матч:

Голден Стэйт – Торонто – 110:114 (32:33, 25:27, 31:26, 22:28)

Голден Стэйт: Томпсон (30), Игудала (22), Карри (21).

Торонто: Лаури (26 + 10 передач), Сиакам (26 + 10 подборов), Ванвлит (22), Леонард (22).

Счет в серии: 2-4.

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