В Луганске пьяный боевик ЛНР на авто влетел в маршрутку, есть пострадавшие

В воскресенье, 13 августа, в захваченном Луганске пьяный боевик ЛНР на собственном автомобиле устроил аварию — влетел в маршрутное такси, есть пострадавшие.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, в результате ДТП пострадали водитель и несколько пассажиров маршрутки.

"Двигаясь с превышением скорости на собственном автомобиле в городе Луганск, (злоумышленник — Ред.) столкнулся с маршрутным такси с пассажирами, которое остановилось перед знаком светофора", — отметили в министерстве.

Ранее стало известно, что на захваченной части Донбасса члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" (Новоазовск) террористической ДНР, пытаясь украсть арбузы, устроили драку с гражданскими и взорвали ручную гранату.