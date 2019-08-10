Масштабная погоня в Киеве: "неадекват" на BMW удирал от копов и нашел "свой" отбойник

В Киеве копы гонялись за "неадекватным" водителем на BMW, потом иномарка влетела в отбойник / kiev.informator.ua

В ночь на субботу, 10 августа, в Голосеевском районе Киева была масштабная погоня - несколько патрульных автомобилей пытались остановить BMW X5, который мчался по городу.

"Неадекватный" водитель иномарки не захотел останавливаться по требованию полиции, пронесся по Голосеевскому проспекту на красный сигнал светофоров, а во время спуска на проспект Науки потерял управление и влетел в отбойник, сообщает Информатор.

Издание узнало, что авто перевернулось на бок и влетело в отбойник крышей. В машине находились трое парней и девушка, водителя и одного из пассажиров забрала скорая помощь.

"По предварительной информации, компания распивала спиртные напитки возле автостанции Южная. После этого они сели в BMW и начали движение. Это заметили небезразличные жители и позвонили в полицию", - отмечается в материале.

Позже один из экипажей полиции попытался остановить иномарку, чтобы проверить полученные сведения, однако водитель не остановился и нажал на газ. "Очевидцы утверждают, что скорость BMW превышала 150 километров в час", - добавило издание.

Напомним, 1 августа в Днепре легковое авто влетело в маршрутное такси, маршрутка перевернулась на бок, в результате ДТП госпитализированы свыше 10 человек. По предварительным сведениям, водитель легковушки уходил от погони правоохранителей.