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От партнерства до "соучастия" один шаг: что изменило отношение Кремля к Германии

Руслан Иваненко
19 июня 2025, 01:53
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Путин сомневается в способности Германии выполнять роль нейтрального посредника из-за поставок оружия Украине.
Мерц, путин
Кремль открыт к переговорам с канцлером Мерцом, но считает, что ФРГ потеряла статус нейтрального государства. / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Вкратце:

  • Путин исключил Германию из посредников из-за ее поддержки Украины
  • Россия считает Германию "соучастником боевых действий" из-за поставок оружия
  • Кремль оставляет двери открытыми для переговоров, несмотря на испорченные отношения

Президент РФ Владимир Путин считает, что Германия не сможет играть большую роль в переговорах между Россией и Украиной, чем Соединенные Штаты. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

По словам Путина, посредником в диалоге должна быть нейтральная страна, а Германия такого статуса сейчас не имеет.

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"Когда мы видим на поле боя немецкие танки 'Леопарды', а сейчас мы смотрим на то, что Германия раздумывает поставлять 'Таурусы' (дальнобойные ракеты Taurus. - ред.) для атак на российские территории... возникают большие вопросы. Если это произойдет, это не повлияет на ход боевых действий, но наши отношения совсем испортит", - заявил российский лидер.

Также он отметил, что Германия больше не выглядит для Москвы как нейтральная сторона.

"Сегодня мы рассматриваем Германию не как нейтральное государство, а как сторону, поддерживающую Украину, а в некоторых случаях, как соучастника боевых действий", - сказал Путин.

таурус инфографика
Таурус / Инфографика: Главред

Несмотря на это, Кремль якобы не закрывает двери для переговоров.

"Мы всегда открыты, если канцлер Германии Фридрих Мерц хочет поговорить на эту тему, представить какие-то идеи по этому поводу", - добавил он.

Передача Украине ракет Taurus - последние новости

Напомним, федеральный канцлер Германии объявил, что Украина и Германия подпишут меморандум о сотрудничестве в сфере закупки дальнобойного вооружения. В то же время Мерц не дал четкого ответа относительно возможного предоставления Киеву ракет Taurus. При этом накануне стало известно, что Фридрих Мерц не исключает поставки Украине крылатых ракет Taurus. Он добавил, что все будет происходить "в пределах возможного".

Ранее, как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что вопрос Taurus он обсуждал во время встречи тет-а-тет с Мерцом. Украина работает в этом направлении, но публично подробности о передаче ракет не разглашаются.

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Что известно о РБК-Украина?

РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.

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