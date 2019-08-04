Пуля в лоб: в Донецке застрелили сына шишки "ДНР"

Сына шышки "ДНР" убили в Донецке / vk.com/borziniofficial

В занятом боевиками Донецке расстреляли рэпера Егора "Борзини".

По информации, он является сыном известного террориста "ДНР" Игоря Андриенко.

Отметим, Игорь Андриенко в настоящее время является и.о. министра транспорта "ДНР".

"Сын „министра" Игоря Андриенко, донецкий рэпер Егор „Борзини" был убит (застрелен) ночью 29−30/07/19. К взрыву машины на Куприна это отношения не имеет", — написал в Twitter блогер Necro Mancer.

Кроме того, в соцсетях пишут, что перед убийством рэпер записал новый альбом.

30 июля на странице Борзини в соцсети сообщили, что он умер. В комментариях под новостью его друзья пишут, что в шоке от новости.

"Братка спи спокойно... Обнимаю тебя! Твою просьбу я выполню!! Так что мы еще взорвём", - написал Андрей Каламбет.

В то же время, в комментариях кто-то написал: "Ксюша, типо боевики взрывом автомобиля убили Егора из-за отца...".

Но версия с подрывом чуть позже была опровергнута.

Спустя некоторое время стало известно, что Борзини убили вечером 29 июля. Тело Егора было обнаружено недалеко от места, где он проживал с женой и ребенком.

Жена Борзини поделилась в Сети подробностями убийства / скриншот со страницы Ксюши Андриенко vk.com/kss357

Кроме того, по предварительной информации, Борзини застрелил боевик Хамелеон из террористического батальона "Восток".

Отец убитого рэпера / скриншот myrotvorets.center

Напомним, ранее офицер ВСУ "засветил" убитого известного боевика "ДНР". По информации, в среду, 17 июля, бойцы ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе ликвидировали боевика из "Пятой омсбр" группировки "ДНР" Дмитрий "Сим" Латыш (1984 г.р.).

Читайте такжеГлаварь "ДНР" растекся в фантазиях по поводу отжатого у Шахтера стадиона Донбасс-АренаСоответствующее сообщение на своем канале в мессенджере Telegram опубликовал офицер Вооруженных сил Украины и волонтер Анатолий Штефан (позывной − Штирлиц) со ссылкой на базу сайта "Миротворец".

К сообщению он присовокупил снимок террориста, который воевал на позиции пулеметчика.