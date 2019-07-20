Еще один груз-200: офицер ВСУ "засветил" убитого известного боевика "ДНР"

террорист Дмитрий "Сим" Латыш / Telegram-канал Штирлиц-инфо

В среду, 17 июля, бойцы ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе ликвидировали боевика из "Пятой омсбр" группировки "ДНР" Дмитрий "Сим" Латыш (1984 г.р.).

Соответствующее сообщение на своем канале в мессенджере Telegram опубликовал офицер Вооруженных сил Украины и волонтер Анатолий Штефан (позывной − Штирлиц) со ссылкой на базу сайта "Миротворец".

К сообщению он присовокупил снимок террориста, который воевал на позиции пулеметчика.

Напомним, ранее Анатолий Штефан озвучил потери боевиков "Л/ДНР" за июнь 2019-го. Позднее он показал видео удара украинских орудий по позициям террористов.

