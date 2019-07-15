"Прием в 200 бригаду": бойцы ВСУ на Донбассе жахнули из орудий и ликвидировали боевиков - видео

Момент обстрела / скриншот

В зоне военного конфликта на Донбассе украинцы нанесли мощные точечные удары по позициям боевиков и россиян, попутно ликвидировав четырех из них.

Соответствующее сообщение и видеоролик опубликовал офицер ВСУ и волонте Анатолий "Штирлиц" Штефан на собственной странице в социальной сети Facebook.

На кадрах заметно, как боевики и россияне бегут по полю на Донетчине, затем артудары ВСУ и через миг они падают замертво.

"На одном из направлений фронта открыли пункт приема личного состава оккупантов в #200_бригаду. Четыре воина Дырляндии так быстро спешили, чтобы успеть, и наконец они там. Причем все и сразу, комиссия пройдена", − подписал Штефан.

Напомним, ранее на Донбассе бойцы ВСУ вколотили в гробы партию боевиков "ДНР". До этого Анатолий Штефан сообщал о том, что ВСУ убили "командира разведки" бригады "Оплот" группировки "ДНР" Евгения Новикова (позывной - "Скиф").