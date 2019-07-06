Уничтожен "командир разведки" банды "ДНР" Оплот

Евгений Новиков ("Скиф") ликвидирован / myrotvorets.center

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан (позывной — "Штирлиц") сообщил, что на Донбассе был уничтожен "командир разведки" так называемой "5 отдельной мотострелковой бригады" Оплот самопровозглашенной "ДНР" Евгений Новиков ("Скиф").

"Скиф" уничтожен в четверг, 4 июля, написал офицер ВСУ в Facebook.

В паблике сторонников боевиков "Мемориал героев ДНР/ЛНР" в запрещенной в Украине соцсети Вконтакте говорится, что Новикова ликвидировали на передовой под захваченным Докучаевском Донецкой области.

/ Скриншот с vk.com/memorial_dnr

В Миротворце сообщили, что Новиков родился 27 ноября 1971 года, жил в Макеевке, был "командиром разведгруппы" гаубичного артдивизиона Оплота, и его называли не только "Скиф", но и "Жека", "Сержант" и "Стас". В Миротворце утверждают, что лидер боевиков занимался клонированием банковских карт.

/ Скриншот с myrotvorets.center

Ранее Анатолий Штефан написал, что в мае на Донбассе в районе операции Объединенных сил боевики "ДНР" и "ЛНР" игнорировали Минские соглашение, провоцировали украинских воинов — открывали огонь из разного оружия, работали снайперы, диверсанты — нарвались на ответки и понесли значительные потери — уничтожены около 54 террористов, а около 82 — получили ранения.