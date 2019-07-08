На Донбассе бойцы ВСУ вколотили в гробы партию боевиков "ДНР": опубликованы фото

Бойцы ВСУ / УНИАН

Украинские бойцы ликвидировали на Донбассе группу из двух боевиков группировки "ДНР".

Соответствующее сообщение опубликовал офицер ВСУ и волонтер Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц") в социальной сети Facebook.

По его данным, 4 июля в результате несовместимого с жизнью тяжелого ранения, полученного после попадания мины в боевой блиндаж (25 июня) в районе населенного пункта Васильевка умер боевик ДНР Дмитрий Зинченко.

Позднее стало известно, что 7 июля был ликвидирован 23-летний боевик из Макеевки Роман Захаренко (находившийся в базе данных портала Миротворец).



Напомним, ранее Анатолий Штефан сообщал о том, что ВСУ ликвидировали "командира разведки" бригады "Оплот" группировки "ДНР" Евгения Новикова (позывной - "Скиф"). До этого "Штирлиц" выложил в сети показали видео точного удара ВСУ по боевикам в зоне военного конфликта на Донбассе.