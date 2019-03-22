Партия "груза 200": в сети показали видео точного удара ВСУ по боевикам на Донбассе

Момент боя / скриншот из видео

В Сети выложили новое видео ликвидации в зоне ООС на Донбассе склада боеприпасов россиян и террористов.

Ролик опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан (позывной "Штирлиц"). "В результате меткого выстрела были уничтожены склад боеприпасов российских оккупантов, который феерично горел почти сутки", — написал он.

Далее, Штефан рассказал о том, что в результате меткого выстрела оказались ликвидированы двое оккупантов и еще трое — ранены.

Напомним, ранее Штефан рассказал об уничтожении командира мотострелков "ДНР", а также поведал о том, что под Ясиноватой "грохнули" пулеметную точку боевиков.

