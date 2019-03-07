"Бетон не спас": под Ясиноватой "грохнули" пулеметную точку боевиков, опубликовано видео

7 марта 2019, 10:15

Воины ООС уничтожили позицию террористов в районе Ясиноватской развязки, отметил офицер ВСУ.

Офицер ВСУ сообщил, что под Ясиноватой уничтожена пулеметная точка боевиков
Под Ясиноватой уничтожена пулеметная точка боевиков, сообщил офицер ВСУ / Скриншот видео с youtube.com

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе воины операции Объединенных сил уничтожили позицию боевиков, укрепленную бетоном.

Под захваченной Ясиноватой Донецкой области бойцы ликвидировали пулеметную точку врага, поделился информацией офицер и показал на своем канале в YouTube момент уничтожения позиции.

"Штирлиц" добавил, что, по данным разведки, в результате уничтожения позиции был ликвидирован один боевик.

"В результате меткого выстрела в районе Ясиноватской развязки была "шмаки бум" пулеметная точка противника…", — отметил он.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил. 

В конце 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.

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Донбасс боевик разведка потери позиция ООС Анатолий Штефан
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