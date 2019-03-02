"Штирлиц" сообщил об уничтожении командира мотострелков "ДНР"

Ликвидирован командир мотострелков "ДНР" Александр Николаевич ("Скиф"), сообщил офицер ВСУ / beztabu.net

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе был уничтожен командир так называемой роты "11 отдельного мотострелкового полка" "Восток" самопровозглашенной "ДНР" — Александр Николаевич (прозвище — "Скиф").

Командира "мотострелков" псевдореспублики уничтожили в четверг, 28 февраля, написал офицер ВСУ на своей странице в Facebook.

"…200 бригада (груз-200 — убитые) 28.02.19 пополнилась очередным бойцом… Все будет Украина, и победа — за нами", — отметил "Штирлиц".

Ликвидирован командир мотострелков "ДНР" Александр Николаевич ("Скиф"), сообщил офицер ВСУ / Скриншот с facebook.com/anatoliy.shtefanshtirlitz.7

Напомним, 31 августа в захваченном боевиками Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. Позже стало известно, что тогдашний главарь "ДНР" Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице.

Справка. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.