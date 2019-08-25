В Москве в ДТП погиб известный актер и режиссер

Игорь Хомский / СтарХит

В Москве в результате аварии погиб известный режиссер и актер Игорь Хомский.

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы управления ГИБДД по столице РФ. По их данным, смертельное ДТП произошло на юго-востоке Москвы.

"Около 06:00 мск в Юрьевском переулке водитель 1976 года рождения, управляя каршеринговым автомобилем, не справился с управлением и совершил столкновение со стоящим транспортным средством. В результате ДТП мужчина погиб", - заявили полицейские.

Хомский прославился, сняв криминально-драматический сериал "Закон каменных джунглей" (в котором главную роль сыграл Александр Петров), а также фильм "Неоконченный урок" и короткометражки "Очная ставка" и "История N".

Напомним, ранее в России умер актер и второй режиссер фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

