В России умер актер и второй режиссер фильма "Здравствуйте, я ваша тетя!"

Юрия Прохорова не стало в возрасте 79 лет / Кадр из фильма "Квартет Гварнери"

Ушел из жизни российский актер и режиссер Юрий Прохоров. Причина смерти не раскрывается.

Как сообщается на сайте Союза кинематографистов России, сердце Прохорова остановилось в возрасте 79 лет. Отпевание состоится в 11:00 в пятницу, 19 июля, в храме Петра и Павла в Лефортово.

Юрий Прохоров работал в качестве второго режиссера над такими фильмами, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Не ждали, не гадали!", "Расстанемся — пока хорошие", "Что сказал покойник", "Женщин обижать не рекомендуется", "Человек войны" и "Адам женится на Еве". В некоторых из этих картин Прохоров также появлялся в качестве актера. В частности, на счету Прохорова - более 20 актерских работ. Он снимался в сериалах "Провинциалы", "Совесть", "Алые погоны" и "Инспектор Лосев".

Как второй режиссер Прохоров работал с Виктором Титовым, Владимиром Мотылем, Игорем Масленниковым и другими.