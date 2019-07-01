Звезда светской хроники: глава Офиса президента Богдан засветил свою подругу

42-летний глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан, которого ранее распекли в Сети за поход 28 июня в ночной клуб на концерт российского артиста Артура Пирожкова, стал звездой светской хроники.

30 июня, в воскресенье, глава Офиса Зеленского выложил в социальной сети Facebook фотографию из Львова. На фото Богдан запечатлен в компании главного редактора Украинской правды Севгиль Мусаевой и некой Анастасии Сличной.

"Учитесь Петрликсеевич", - подписал фото в Сети Андрей Богдан.

Как сообщает издание Страна, люди из окружения Богдана рассказали, что если он выложил фото с девушкой - то это серьезно.

Читайте также"Кошмар, голос разума и жизнь в жопе": в Сети разглагольствуют о заявлениях главы Офиса Зеленского"После развода (около полугода назад – уточнение издания Страна) вообще никаких снимков не было. Он, кстати, не сильно любит афишировать. А тут вот показал, наверное, не просто так. Андрей - завидный холостяк, многие сейчас слюни пускают", - рассказал собеседник издания и добавил, что во Львове Андрей и Анастасия жили в одной гостинице.

По информации СМИ, спутница Андрея Богдана в прошлом была кинопродюсером компании Wise Vision (в основном съемки фильмов).

Сейчас Анастасия Сличная известна как сооснователь интернет-платформы по дизайнерской бижутерии Jewellery BAZAR, а также как совладелица (вместе с Екатериной Голденштейн и Ириной Пожарской) бренда купальников и нижнего белья La Mare Swimwear.

Напомним, ранее глава Офиса Зеленского Андрей Богдан раструбил о дружбе с Андреем Портновым.