Отставка Богдана: стала известна судьба главы Офиса Зеленского

Андрей Богдан объявил о том, что покидает кресло главы Офиса президента / Главред

Сегодня, 30 июля, глава Офиса президента Андрей Богдан провел брифинг.

Ранее сообщалось, что чиновник должен был объявить об уходе со своего поста и написать заявление "по собственному желанию".

Как сообщали источники ранее, назначением Богдана был крайне недоволен Белый дом - якобы спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время своего визита в Киев настоятельно рекомендовал Зеленскому не назначать юриста на должность главы АП. Тогда новый президент Украины взял время на размышления, однако впоследствие все же назначил Богдана.

Якобы после своей отставки Богдан, должен был занять пост в Высшем совете правосудия. Однако такого заявления не произошло.

Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан был назначен на должность главы администрации президента Украины 21 мая 2019 года.

По закону о люстрации Богдан не имел права занимать должность главы АП, так как сотрудничал с правительством Николая Азарова (был замом премьера в период 2010 по 2014 год) при президенте Викторе Януковиче.

Для того, чтобы обойти эту норму, Владимир Зеленский упразднил АП и открыл Офис президента, главой которого стал Богдан. При этом у президента уточнили, что Зеленский готов освободить Богдана от занимаемой должности в случае, если Конституционный Суд вынесет решение, что положения закона Об очистке власти соответствуют Конституции.