Отставка Богдана: стала известна судьба главы Офиса Зеленского

30 июля 2019, 12:35

Согласно сообщениям источников, Андрей Богдан должен был написать заявление "по собственному желанию" и объявить об этом на брифинге, однако этого не произошло.

Андрей Богдан объявил о том, что покидает кресло главы Офиса президента
Андрей Богдан объявил о том, что покидает кресло главы Офиса президента / Главред

Сегодня, 30 июля, глава Офиса президента Андрей Богдан провел брифинг.
Ранее сообщалось, что чиновник должен был объявить об уходе со своего поста и написать заявление "по собственному желанию". 

Как сообщали источники ранее, назначением Богдана был крайне недоволен Белый дом - якобы спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер во время своего визита в Киев настоятельно рекомендовал Зеленскому не назначать юриста на должность главы АП. Тогда новый президент Украины взял время на размышления, однако впоследствие все же назначил Богдана.

Якобы после своей отставки Богдан, должен был занять пост в Высшем совете правосудия. Однако такого заявления не произошло.

Советник президента по юридическим вопросам Андрей Богдан был назначен на должность главы администрации президента Украины 21 мая 2019 года. 

По закону о люстрации Богдан не имел права занимать должность главы АП, так как сотрудничал с правительством Николая Азарова (был замом премьера в период 2010 по 2014 год) при президенте Викторе Януковиче. 

Для того, чтобы обойти эту норму, Владимир Зеленский упразднил АП и открыл Офис президента, главой которого стал Богдан. При этом у президента уточнили, что Зеленский готов освободить Богдана от занимаемой должности в случае, если Конституционный Суд вынесет решение, что положения закона Об очистке власти соответствуют Конституции.

Андрей Богдан: досье

Богдан Андрей Иосифович  – глава Офиса (до 25 июня 2019-го - Администрации) президента Владимира Зеленского

Родился 3 декабря 1976 года во Львове. Получил юридическое образование в ЛНУ имени Ивана Франко. Адвокат  - с 2001 года. Работал в Киеве управляющим партнером объединения "Адвокатская фирма "Юридические советники" паралленько выполняя функции помощника судьи Киевского апелляционного суда. В 2008-м стал заместителем главы Минюста Николая Онищука по вопросам борьбы с коррупцией. В марте 2010-го Богдана назначили стал заместителем министра Кабмина и уполномоченным правительства по вопросам антикоррупционной политики. На этой должности он пребывал вплоть до конца Революции Достоинства.

Весной 2014-го Богдан стал советником губернатора Днепропетровской области Игоря Коломойского, а осенью баллотировался в Верховную Раду по списку Блока Петра Порошенко под номером 74. Несмотря на то, что место оказалось проходным, в БПП отменили его регистрацию как кандидата. 

В 2019-м Богдан стал одним из виднейших сотрудников штаба кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. По словам главы штабы Дмитрия Разумкова, тот занимался оказанием консультацией и оказанием помощи в юридических вопросах. 21 мая победивший на выборах Зеленский назначил Богдана руководителем Администрации президента.

Андрей Богдан разведен, имеет четверых детей от первого брака, а также состоит в отношениях с бизнесвумен Анастасией Сличной.

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Владимир Зеленский Николай Азаров Курт Волкер Украина Андрей Богдан офис президента
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