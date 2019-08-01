В Офисе президента не подтвердили отставку Богдана

Андрей Богдан остается главой Офиса президента / Фото: УНИАН

Заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию о том, что руководитель ОПУ Андрей Богдан подал в отставку.

В комментарии телеканалу НАШ.Макси-ТВ он подчеркнул, что никакого заявления об отставке Богдана на подпись президенту Владимиру Зеленскому не поступало.

Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук также не слышал о вероятной отставке главы ОПУ.

В ряде СМИ появилась информация, что заявление может быть связано с подготовкой визита президента Владимира Зеленского в США и требованием американской стороны "убрать из администрации людей Коломойского".

Также было обнародовано якобы заявление от имени Богдана с весьма странной формулировкой "уволить по собственному желанию с момента желания".