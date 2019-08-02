Мендель назвала "слухами" сообщение об увольнении Богдана

Юлия Мендель отказалась подробно комментировать информацию СМИ / Главред

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала на озвученную в СМИ информацию об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Слухи не комментирую", - заявила она Украинской правде и добавила, что дополнительных комментариев по поводу этой информации давать не будет.

Читайте такжеОтставка Богдана пока похожа на анекдотНапомним, 1 августа украинские СМИ писали о том, что Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке с поста главы ОП по собственному желанию. Сообщалось, что Вашингтон якобы озвучил украинской стороне такое условие для встречи президента Владимира Зеленского с его коллегой Дональдом Трампом.

В свою очередь, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке Богдана. По его словам, никакого заявления на подпись президенту Зеленскому не поступало.