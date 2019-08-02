Мендель назвала "слухами" сообщение об увольнении Богдана

2 августа 2019, 10:28

1 августа в СМИ появилась информация о том, что Андрей  Богдан якобы написал заявление об отставке с поста главы Офиса Президента.

Юлия Мендель
Юлия Мендель отказалась подробно комментировать информацию  СМИ / Главред

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель отреагировала  на озвученную в СМИ информацию об отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Слухи не комментирую", - заявила она Украинской правде и добавила, что дополнительных комментариев по поводу этой информации давать не будет.

Читайте такжеОтставка Богдана пока похожа на анекдотНапомним, 1 августа  украинские СМИ писали о том, что Андрей  Богдан якобы написал заявление об отставке с поста главы ОП по собственному желанию. Сообщалось, что Вашингтон якобы озвучил украинской стороне такое условие для встречи президента Владимира Зеленского с его коллегой Дональдом Трампом.

В свою очередь, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию об отставке Богдана. По его словам, никакого заявления на подпись президенту Зеленскому не поступало.

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