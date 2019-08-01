"Он Андрей или Богдан?": глава ОП потроллил Кличко

Кличко стал объектом троллинга в Офисе президента/ Facebook Виталий Кличко

Глава офиса президента Андрей Богдан, информацию об отставке которого массово растиражировали СМИ, решил пошутить о своем недавнем конфликте с мэром Киева Виталием Кличко.

"Бл*дь, скажите, он Андрей или Богдан?", - разместил он в Facebook цитату на фоне фотографии мэра столицы.

Пользователи резко отреагировали на юмор соратника Зеленского. Под постом комментарии исчислялись сотнями, а лайки – тысячами.

"А действительно, что вы вводите Витальку в заблуждение?", "А уволились оба или только Андрей?", "Да, если ему хоть и скажут, все равно не запомнит", "Вскрытие покажет", "Шутка в стиле квартала, небось Зеленский подсказал", "Говорят Андрей подразумевают Богдан", "И не его ли корпорация Богдан?", "Не только лишь все Богдан, мало кто Андрей", – написала интернет-публика.

Напомним, заместитель главы Офиса Президента Руслан Рябошапка опроверг информацию о том, что руководитель ОПУ Андрей Богдан подал в отставку.

Как ранее сообщалось, глава Офиса президента Андрей Богдан попросил Кабинет министров снять Виталия Кличко с поста главы Киевской городской госадминистрации.

В свою очередь сам Кличко обратился к президенту Владимиру Зеленскому и назвал Богдана "некомпетентным" и "лживым непрофессионалом".