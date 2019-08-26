"Хочу на свадьбу, хочу на фронт": Богдан "отфутболил парахоботов" и вспомнил поездку в Пески

Андрей Богдан вспомнил поездку в Пески / Facebook/Андрей Богдан

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан провел три дня, включая День Независимости, во Франции на свадьбе юриста Андрея Довбенко, что стало темой для активных обсуждений в соцсетях.

26 августа, в понедельник, Андрей Богдан прокомментировал свой визит во Францию.

"В свободное от работы время, куда хочу туда иду. Хочу на свадьбу в Сан-Тропе, хочу на фронт в Пески. Принципиально - не воровать", - написал он.

При этом глава Офиса президента разместил под своими словами фотографии, размещенные в Facebook в конце августа 2015 года из поездки в Пески.

Добавим, что в той публикации от 2015 года идет речь о доставке украинским военным спецтехники, специальных карт и продуктов.

Среди прочего на нескольких фото Богдан позирует с оружием в руках.

Андрей Богдан вспомнил 2015 год / Facebook/Андрей Богдан

Отметим, в комментариях под сообщением Богдана украинцы начали ругаться. Одни позицию Богдана поддержали, другие – раскритиковали.

"Умница! отфутболил парахаботов, какие патриотичные они стали, что-то про мальдивы во время войны не вспоминают", - сказался Мария Чернова.

"Це гідна відкрита позиція. Як вже за...ли ці уроди Свинарчуки, які системно грабували і одночасно істерично гімн співали ; ставити своїх кумів на посади та чесали про конкурси; армія мова віра в вдома та з друзями на російській і ТД", - высказался Ярослав Гришин.

"Хто? Порохоьоти? "Ми різні, але ми єдині" хіба не таким будо гасло на офіційному параді до Дня Незалежності! То що за порохоботи? Я не зрозуміла! Ах! Андрій також не зрозумів бо ж його на параді не було! Звідки він міг знати що преЗЕдент штовхає тему єднання а Андрійко продовжує штовхати тему ворожнечі! От якби був на параді то знав би!", - отметила Алина Крыжановская.

"Золота я маладьож прям))) я пам'ятаю таку в 2013 були Саша стоматолог, Арбузов і єже с німі. Теж, що хотіли те робили. Вже так налгіли, що майже не срали на голови людям і думали, бога за бороду впіймали. А потім драпали з держави як навіжені. Продовжуйте і далі в тому ж дусі і можливо їх наздоженете.", - добавила Валентина Гончар.

Читайте такжеВ посольстве США пояснили, мешает ли Богдан встрече Зеленского и ТрампаНапомним, День Независимости Украины глава Офиса президента Андрей Богдан провел на отдыхе за рубежом, сообщила журналистка Соня Кошкина.

"Пыталась найти Андрея Йосифовича в Мариинском, выполнить поручения. Искала, но не нашла. Ведь его там не было. Причина проста: Богдан на отдыхе. На Лазурном берегу Франции. Ницца, Монако, вот это вот все. Хорошие места, понимаю его)", — написала она в своем Телеграм-канале.