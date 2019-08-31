"Все сложно": у Зеленского объяснили отказ от идеи с переездом

Офис президента остается на Банковой / president.gov.ua

Глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, почему идея о переезде ОП с улицы Банковой в Киеве не была реализована.

"Мы не можем найти на сегодняшний день вариант переезда. Была абсолютно логичная конструкция переезда в Украинский дом с размещением здесь музея. Но действительно, время проведения там ремонтных работ, плюс все системы секретности, связи, безопасности – настолько все сложно, что нет смысла это делать как временное", - сказал он в интервью проекту 100 дней президента Украины на канале 1+1.

В свою очередь первый помощник президента Украины Сергей Шефир заявил: "Не своевременно. Но это лично мое мнение. И нет таких предложений, на которые все сказали бы: да, это суперпредложение, это недорого, это красиво и там удобно".

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Напомним, практически сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом, в его команде начала муссироваться тема переезда из старого здания Администрации президента.