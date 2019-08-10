Переезд Офиса президента с Банковой пока отменяется

Администрация президента / УНИАН



Переезд административного состава, работающего с президентом Владимира Зеленским, с улицы Банковой в столице в Украинский дом на Европейской площади сейчас находится под вопросом из-за целого ряда проблем.

Соответствующее заявление в интервью порталу LIGA сделал Кирилл Тимошенко − замглавы Офиса президента Андрея Богдана.

"Не только финансовые (проблемы - Главред). Там есть технические сложности по самому зданию (для нужд Офиса президента - Главред), и не только по Украинскому дому. Украинский дом - это один из вариантов", − заявил он.

Читайте такжеСтало известно, во сколько обойдется переезд Зеленского в Украинский домКроме такого варианта для переезда Тимошенко также назвал КВЦ "Парковый". Другие озвучивать не стал, упомянув лишь возможность переноса правительственного квартала из Киева.

"У нас вообще есть большая идея разгрузить Киев от правительственного квартала, но мы не хотим тратить на это государственные деньги. Мы пытаемся рассмотреть вариант с инвесторами, продажей этих зданий", − заявил он.

Напомним, практически сразу после того, как Владимир Зеленский стал президентом, в его команде начала муссироваться тема переезда из старого здания Администрации президента на улице Банковая.