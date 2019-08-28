Возвращение РФ в G7: Госсекретарь США Помпео "вписался" за Россию

Майк Помпео поддержал идею Дональда Трампа/ GettyImages

Соединенные Штаты Америки будут работать над возвращением России в Большую семерку (G7). Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Помпео сказал, что согласен с заявлением президента Дональда Трампа о том, что Россию следует пригласить на саммит G7 в 2020 году. По его словам, США "должны это делать".

"Президент считает, что это то, что мы должны делать. Я работаю на президента. Конечно, мы будем работать для достижения этой цели", - заявил Помпео в интервью телеканалу Fox59.

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую восьмерку (G8). Позже во время телефонного разговора президенты США и Франции – Дональд Трамп и Эммануэль Макрон – договорились, что в 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма.

Позднее СМИ писали, что глава Белого дома Дональд Трамп конфликтовал с коллегами по Большой семерке на саммите во Франции, поскольку требовал возвращения в G7 России. Однако, лидеры стран Группы семи его не поддержали. На стороне Трампа был лишь отправляющийся в отставку премьер-министр Италии Джузеппе Конте. При этом во время беседы премьер Японии Синдзо Абэ сохранял нейтралитет.