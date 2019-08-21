Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G7 уже в 2020 году - СМИ

Макрон и Трамп обсудили возвращение России по телефону / Фото REUTERS

В 2020 году Россию пригласят к участию в саммите стран Большой семерки (G7), откуда ее выгнали после незаконной аннексии украинского Крыма. Такие договоренности были достигнуты во время телефонного разговора между президентами США и Франции – Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном.

Пока что не ясно, чем закончится процесс принятия решения о возвращении РФ и действительно ли она может быть за столом переговоров в следующем году, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации президента США. Как сообщил собеседник, некоторые представители Белого дома считают, что Макрон хочет, чтобы именно Трамп публично заявил о своей позиции и дал толчок к возвращению России. По словам источника, официальный Париж хочет нормализовать отношения с Россией.

Напомним, 20 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Россию следует вернуть в Большую семерку.

Дональд Трамп сделал подобное заявление и перед последним саммитом G7 в июне 2018 года.

"Нравится вам это или нет, и это может быть не правильно с политической точки зрения, но у нас есть мир, которым нужно управлять", - сказал тогда Трамп.