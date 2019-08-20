Вернуть воду в Крым: Россия будет больше убивать, это заставляет Зеленского нервничать - офицер

Чтобы заставить Украину вернуть воду в Крым, Россия начнет больше убивать на Донбассе / УНИАН

Чтобы заставить Украину отказаться от "водной блокады" Крыма, Россия будет действовать не так, как пригрозил лидер ЛДПР Владимира Жириновский, рассказал в комментариях Главреду офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай.

"Во-первых, Москва будет задействовать военное давление и фактор гибели людей на фронте. Россия может перейти к более расширенным боевым действиям, в результате которых будет больше жертв. В Кремле уже поняли, что гибель украинских военнослужащих заставляет Зеленского нервничать и вести себя импульсивно, в частности, начинает звонить Путину. Зеленский близко к сердцу воспринимает потери на фронте и критику общества в его адрес. Он шел к власти как миротворец, и Путин будет играть на этом", - заявил офицер резерва.

Во-вторых, убежден Гай, Россия будет подталкивать Украину к нужным Москве шагам посредством экономического давления.

"Северный поток-2 уже на 70% построен. Нам повезло, что есть небольшая, но очень гордая страна – Дания, которая блокировала строительство этого газопровода через свою территорию, из-за чего он будет запущен на год позже. А там, возможно, подоспеют и санкции со стороны США… Но, как только СП-2 будет построен, Россия попытается прекратить транзит газа через украинскую ГТС. А это в том числе будет ударом по потребителям, потому что вырастут тарифы. Снижение тарифов – это второе обещание, с которым приходил к власти Зеленский. Северный поток-2 – это не экономический, а военный проект России, оружие, направленное против Украины и ЕС", - высказался офицер резерва.

Читайте такжеВернуть воду в Крым: Россия предложила Киеву "взаимовыгодный" договорПри этом, по мнения офицера резерва, Москва будет настаивать на автономии юго-востока Украины, "особом статусе" Донбасса, амнистии боевиков и признании Крыма российским, обещая нам взамен уголь, газ и снижение интенсивности боевых действий.

"Среди прочего Россия потребует и возобновление поставок воды в Крым. Такова политика Путина в отношении Украины, и она не меняется с 2015 года", - резюмировал Мирослав Гай.

Напомним, ранее в Украине озвучили условие возврата воды в Крым. Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Изет Гданов назвал ключевое условие, которое нужно будет выполнить пророссийской власти аннексированного РФ полуострова, чтобы вернуть поставки воды с территории Украины.

"Уже не можете, тяжело? Освобождайте Крым! Мы зайдем разберемся и с водой, и с электроэнергией, и с другими проблемами. Граждане Украины в Крыму начнут, как раньше, дышать свободой, территория будет развиваться, пойдут поезда, полетят самолеты".