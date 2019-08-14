"Освобождайте!": в Украине озвучили условие возврата воды в Крым

Украина вернет воду в Крым после его возвращения в состав государства / Крым.Реалии

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Крыму Изет Гданов назвал ключевой условие, которое нужно будет выполнить пророссийской власти аннексированного РФ полуострова, чтобы вернуть поставки воды с территории Украины.

"Уже не можете, тяжело? Освобождайте Крым! Мы зайдем разберемся и с водой, и с электроэнергией, и с другими проблемами. Граждане Украины в Крыму начнут, как раньше, дышать свободой, территория будет развиваться, пойдут поезда, полетят самолеты", - цитирует чиновник УНН.

По словам чиновника, Украина обеспокоена проблемами Крыма, эта территория для нее является стратегической. Однако единственным аргументом для начала разговоров о восстановлении водоснабжения Крыма является передача полуострова Украине.

Как известно, Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в связи с аннексией полуострова РФ. Канал покрывал 90 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

Напомним, накануне постоянный представитель аннексированного Крыма при президенте России Георгий Мурадов заявил, что российские власти полуострова намерены обратиться к руководству России с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной относительно пропуска на полуостров вод реки Днепр.

Кроме того, в Госдуме предложили Украине "взаимовыгодный" договор относительно возобновления поставок воды в Крым.

Позже постоянный представитель президента в Автономной республике Крым Антон Кориневич прокомментировал ситуацию вокруг призывов о возобновлении поставок Украиной днепровской воды на аннексированный полуостров.