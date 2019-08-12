В Крыму хотят заставить Украину вернуть воду на полуостров

12 августа 2019, 20:51

Посредником в переговорах должна выступить Россия.

Крым
В Крыму хотят вернуть воду через переговоры с Украиной / Alexei Pavlishak/Imago Images

Пророссийская власть Крыма готовит обращение к российскому руководству с просьбой инициировать переговоры с Украиной относительно обеспечения аннексированного РФ полуострова питьевой водой.

Как сообщает ТАСС, с таким докладом выступил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов на заседании совета по улучшению инвестиционного климата.

Представители Крыма хотят, чтобы Россия договорилась с Украиной о пропуске на полуостров реки.

"Это не вода реки Днепр, которая принадлежит Украине, это наша вода, идущая с территории РФ", — сказал постпред.

По словам Муралова, переговоры необходимо в срочном порядке провести, поскольку у северной части Крыма накопилось много проблем из-за отсутствия воды, которые требуют экстренного решения.

Как известно, Крым начал испытывать проблемы с водоснабжением, поскольку Украина прекратила поставки днепровской воды по Северо-Крымскому каналу в связи с аннексией полуострова РФ. Канал покрывал 90 процентов потребностей полуострова в пресной воде.

Как ранее сообщалось, Антон Кориневич, постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму, заявил о том, что позиция отказа в поставках воды на аннексированный РФ полуостров является "правильной и верной".

Напомним, ранее поставленный россиянами "глава правительства Крыма" Сергей Аксенов признал проблемы с водоснабжением на полуострове.

Позднее военный эксперт Юрий Карин раскрыл опасный план Путина по решению проблемы с водой в Крыму.

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