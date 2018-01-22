Очередная проблема в Крыму. Оккупанты признали катастрофу с водой на полуострове

В оккупированном Крыму "глава правительства" Сергей Аксенов признал проблемы с водоснабжением на полуострове.

Он приказал в кратчайшие сроки найти решение данного вопроса в Красноперекопском районе.

"Первоочередная проблема для Красноперекопска и Красноперекопского района – низкое качество воды из-за повышенного уровня минерализации. В этой связи необходимо принять краткосрочные меры для выхода из сложившейся ситуации и пересмотреть обоснованность тарифов на воду. Мы не можем продавать людям практически морскую воду и говорить, что она питьевая. Прошу министерство жилищно-коммунального хозяйства совместно с руководством района и города проработать меры по устранению проблемы", – написал Аксёнов на своей странице в Facebook.

Проблема снабжения севера полуострова питьевой водой возникла после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году. Сейчас воду для жителей поставляют из артезианских источников. Помимо граждан, высокую потребность в пресной воде испытывают крупные химические предприятия ("Крымский титан", "Крымский содовый завод" и "Бром").

По прогнозам министра промышленной политики аннексированного полуострова, они обеспечены водой из подземных источников максимум на два года, пишет издание Примечание.

Для решения проблемы предлагалось построить опреснительную станцию, но проект пока не реализуется из-за его высокой стоимости (около 50 млрд рублей) и отсутствия инвестора.

На данный момент власти Крыма остановились на варианте с переброской пресной воды из Тайганского водохранилища: частично по руслу Северо-Крымского канала, частично по трубопроводу. Над техзаданием по этому проекту работают химические предприятия.

Прогнозы нарастания проблем с пресной водой на севере Крыма озвучиваются уже третий год. Поначалу власти республики избегали комментировать их серьезность, однако затем были вынуждены это признать.

Так, на основе открытых данных бывший помощник первого вице-премьера РК Владимир Гарначук в 2016 году прогнозировал, что часть жителей Крыма неизбежно придется отселять на материк из-за растущей нехватки пресной воды. Напоить нынешнее население полуострова без Северо-Крымского канала в текущих условиях невозможно, считает он.

Напомним, что по Северо-крымскому каналу до его блокировки Украиной из Днепра в Крым поступало 1 миллиард кубометров воды в год. 80 миллионов кубов из этой воды уходило на пополнение водохранилищ. Остальная вода шла на сельское хозяйство.

В целом за три года оккупации Крым потерял 74% источников пресной воды.

Ранее сообщалосьЁ что в захваченном Россией Крыму оккупационные власти вынуждено прекратили сброс вод с Белогорского и Тайганского водохранилищ на нужды восточных регионов.