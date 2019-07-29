В команде Зеленского рассказали, возвратит ли Киев поставки воды в Крым

Проблемы с водой в Крымы / Крым.Реалии

Антон Кориневич, постпред президента Украины Владимира Зеленского в Крыму, заявил о том, что позиция отказа в поставках воды на аннексированный РФ полуостров — "правильной и верной".

Свое мнение он озвучил в интервью порталу Сегодня. "Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления. Для России этот вопрос, безусловно, является важным, потому что это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма", — высказался Кориневич.

По мнению постпреда президента, в ближайшее время позиция подход официального Киева по поводу поставок Воды в аннексированный Крым не изменится.

Читайте также"Эти реки текут в никуда": В аннексированном Крыму додумались кардинально решить проблемы с водойК слову, Северо-Крымский канал был построен во времена расцвета коммунистической власти (в 1960-е годы) — для обеспечения водами реки Днепр маловодных и засушливых районов полуострова. В апреле 2014-го после аннексии Крыма Россией Украина перекрыла шлюзы канала.

Напомним, ранее поставленный россиянами "глава правительства Крыма" Сергей Аксенов признал проблемы с водоснабжением на полуострове. Позднее военный эксперт Юрий Карин раскрыл опасный план Путина по решению проблемы с водой в Крыму.