Эксперт раскрыл опасный план Путина по решению проблемы с водой в Крыму

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Воды из реки Днепр крайне необходимы жителям аннексированного РФ Крыма, поскольку собственные запасы пресных вод на полуострове могут исчерпаться уже через несколько лет.

Соответствующее мнение в интервью порталу Факты военный эксперт Юрий Карин. "Водные запасы на аннексированном полуострове Крым могут исчерпаться полностью уже через пять-семь лет. То есть вода из Днепра им очень нужна", — считает он.

Как полагает Карин, если водоснабжение Крыма днепровскими водами не будет восстановлено, то Россия может действовать разными путями.

Читайте такжеЖурналист объяснил, что делать Украине с подачей воды в аннексированный КрымПричем, чтобы решить таковую проблему, Владимир Путин может пойти на крайне рискованное решение − вплоть до создания в Украине еще одной "народной республики".

"Одним из них может быть дестабилизация юго-востока Украины с целью создания если не сухопутного коридора Донбасс — Крым, то хотя бы некой "Херсонской республики", чтобы возобновить снабжение Крыма водой", — утверждает эксперт.

Напомним, ранее российские оккупанты признали катастрофу с водой в Крыме. Позднее представители российской оккупационной администрации пригрозили "повернуть воды Днепра" для решения проблемы с водой.