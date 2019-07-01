Эксперт раскрыл опасный план Путина по решению проблемы с водой в Крыму

По мнению военного эксперта Юрия Карина, Владимир Путин и кремлевская верхушка ради решения водных проблем в аннексированном Крыму способны пойти на самые рискованные меры.
Воды из реки Днепр крайне необходимы жителям аннексированного РФ Крыма, поскольку собственные запасы пресных вод на полуострове могут исчерпаться уже через несколько лет.
Соответствующее мнение в интервью порталу Факты военный эксперт Юрий Карин. "Водные запасы на аннексированном полуострове Крым могут исчерпаться полностью уже через пять-семь лет. То есть вода из Днепра им очень нужна", — считает он.
Как полагает Карин, если водоснабжение Крыма днепровскими водами не будет восстановлено, то Россия может действовать разными путями.
Читайте такжеЖурналист объяснил, что делать Украине с подачей воды в аннексированный КрымПричем, чтобы решить таковую проблему, Владимир Путин может пойти на крайне рискованное решение − вплоть до создания в Украине еще одной "народной республики".
"Одним из них может быть дестабилизация юго-востока Украины с целью создания если не сухопутного коридора Донбасс — Крым, то хотя бы некой "Херсонской республики", чтобы возобновить снабжение Крыма водой", — утверждает эксперт.
Напомним, ранее российские оккупанты признали катастрофу с водой в Крыме. Позднее представители российской оккупационной администрации пригрозили "повернуть воды Днепра" для решения проблемы с водой.