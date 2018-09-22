В Крыму пожаловались на нехватку питьевой воды для населения

В Крыму заявили о нехватке питьевой воды / censor.net.ua

В аннексированном Россией Крыму населению не хватает питьевой воды, заявил "вице-премьер" захваченного полуострова Юрий Гоцанюк.

"В условиях прекращения подачи днепровской воды по Северо-Крымскому каналу водоснабжение городов и сельских населенных пунктов Крыма осуществляется из местных источников. Все подземные воды Крыма используются в системе централизованного питьевого водоснабжения без предварительной очистки", – подчеркнул он.

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Гоцанюк отметил необходимость определения наиболее проблемных пунктов, население которых пользуется некачественной питьевой водой и уточнил, что 88% жителей полуострова пользуются услугами централизованного питьевого водоснабжения, сообщает "Крым.Реалии".

Напомним, Павел Климкин заявил о том, что Украина не собирается подписывать никаких контрактов на поставки воды в аннексированный Крым - даже после экологической катастрофы в Армянске.

Ранее замглавы МинВОТ Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае, если Россия признается в оккупации полуострова.

В свою очередь представитель президента Украины Петра Порошенко Борис Бабин заявил, что власти страны не допустят возобновления поставок воды в аннексированный Крым "любой ценой".

При этом в МИД РФ заявили о том, что прекращение подачи воды в аннексированный Россией Крым можно сравнить с "актом терроризма".