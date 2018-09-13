Прекращение подачи воды в Крым: в РФ Украину обвинили в "терроризме"

Мария Захарова / Reuters

Прекращение подачи воды в аннексированный Россией Крым можно сравнить с "актом терроризма", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Таким образом она прокомментировала заявление главы МИД Украины Павла Климкина о том, что "на оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда поставляться не будет", сообщает УНИАН.

"Любая угроза гражданской инфраструктуре квалифицируется в международном законодательстве как акт терроризма, вы в курсе", - подчеркнула Захарова.

Она добавила, что многое из того, что делается со стороны Украины, - "энергетическая блокада" и "призывы к проведению акций по блокаде гражданской инфраструктуры" - "все это квалифицируется в Европе как акты терроризма".

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"Все что касается обеспечения Крыма всем необходимым, - водой, электричеством и так далее, я вас могу заверить, что РФ делает все необходимое для этого. Я очень хотела бы, чтобы Киев не опускался до очередного витка террористической деятельности", - добавила она.

Напомним, Павел Климкин заявил о том, что Украина не собирается подписывать никаких контрактов на поставки воды в аннексированный Крым - даже после экологической катастрофы в Армянске.

Ранее замглавы МинВОТ Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае, если Россия признается в оккупации полуострова.

В свою очередь представитель президента Украины Петра Порошенко Борис Бабин заявил, что власти страны не допустят возобновления поставок воды в аннексированный Крым "любой ценой".