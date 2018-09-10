"Не дадим любой ценой": у Порошенко сделали заявление по подаче воды в Крым

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Представитель президента Украины Петра Порошенко Борис Бабин заявил, что власти страны не допустят возобновления поставок воды в аннексированный Крым "любой ценой".

"Мы любой ценой не дадим эту воду, потому что население в этой воде не нуждается. Эта вода необходима предприятиям, который находятся на оккупированной территории, и они эту воду не получат. Поэтому у есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шагами подвести нас под подачу этой воды не будет... Пока я в Херсоне, днепровская вода в Крым не пойдет, это я вам гарантирую", - сказал Бабин в комментарии телеканалу "112 Украина".

В воскресенье замглавы МинВОТ Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае, если Россия признается в оккупации полуострова.