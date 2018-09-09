В Украине назвали условие возобновления поставок воды в Крым

Юрий Грымчак заявил, что Украина может рассмотреть вопрос стоимости воды для Крыма.
Если Россия признает факт оккупации Крыма, Украина может возобновить подачу воды на полуостров, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.
"Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить", - подчеркнул он в эфире "Эспрессо.TV".
Украинский чиновник также добавил, что в этом случае можно будет переходить к вопросу о стоимости воды для полуострова.
Напомним, ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил о том, что заявления России о проблемах с водой в аннексированном Крыму являются пропагандой РФ для того, чтобы Украина возобновила поставки воды на полуостров.