В Украине назвали условие возобновления поставок воды в Крым

Украина может возобновить поставки воды в Крым / Reuters

Если Россия признает факт оккупации Крыма, Украина может возобновить подачу воды на полуостров, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак.

"Если есть такое желание, то сначала надо обратиться к Украине и признать факт оккупации Крыма. Без этого вообще не о чем говорить", - подчеркнул он в эфире "Эспрессо.TV".

Украинский чиновник также добавил, что в этом случае можно будет переходить к вопросу о стоимости воды для полуострова.

Напомним, ранее постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин заявил о том, что заявления России о проблемах с водой в аннексированном Крыму являются пропагандой РФ для того, чтобы Украина возобновила поставки воды на полуостров.