В Крыму пригрозили "повернуть воды Днепра" для решения проблемы с водой на полуострове

В Крыму пригрозили "повернуть воды Днепра" / Reuters

Для решения проблемы с пресной водой в аннексированном Россией Крыму воды Днепра, который берет начало в Смоленской области РФ, могут "повернуть" напрямую на полуостров.

Как заявил "вице-спикер государственного совета республики Крым" Ефим Фикс Российской газете, Крым может самостоятельно решить вопрос с поставками воды без Украины.

"Днепр берет начало в Российской Федерации. Так исторически сложилось, что, пока Россия и Украина дружили, воды Днепра омывали Киев. Но к водам этой реки Киев никакого отношения не имеет. И если власти Украины доиграются, и Бог на них всерьез разгневается, то может случиться так, что воды Днепра повернут и пойдут напрямую в Крым. Так что пусть учат матчасть", - подчеркнул Фикс.

Напомним, замглавы МинВОТ Юрий Грымчак заявил, что Украина может возобновить поставки воды в Крым в случае, если Россия признается в оккупации полуострова.

В свою очередь представитель президента Украины Петра Порошенко Борис Бабин заявил, что власти страны не допустят возобновления поставок воды в аннексированный Крым "любой ценой".