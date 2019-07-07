В Украине предложили дать Крыму воду в обмен на возвращение части полуострова

7 июля 2019, 10:30

Украинская сторона может предложить РФ восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал.

Северо-Крымский канал
Украина осушила Северо-Крымский канал / УНИАН

Экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин предложил дать аннексированному Россией Крыму воду в обмен на возвращение ряда городов полуострова в состав Украины.

"Например, у нас есть территория Северного Крыма, это два моногорода — Красноперекопск и Армянск, которые сегодня больше всего страдают от отсутствия воды, потому что предприятия скоро будут закрываться, водные горизонты пустые, и оттуда люди будут ехать в первую очередь", — рассказал он Громадскому.

Бабин считает, что украинская сторона может предложить РФ восстановить водоснабжение через Северо-Крымский канал в обмен на деоккупацию Северной части Крыма, что поможет избежать гуманитарной катастрофы и превратить полуостров "в пустыню".

Читайте такжеУкраина готова поставлять воду в Крым – ТукаПо его мнению, это остается одним из немногих рычагов, которые Украина может применять к России.

"И это единственный путь обеспечить эти города дальше, потому что за 2-3 года, или за 5 лет, в зависимости от карты дождей в Крыму, это будут города-призраки. Россия должна четко сказать самой себе, а также населению на оккупированных территориях - да, мы хотим, чтобы здесь никто не жил, и поэтому мы дальше будем вести такую политику. Или: мы хотим вас спасти, поэтому идем на переговоры с Украиной и будем определять формат вашего существования дальше", - добавил Бабин.

Напомним, ранее в Крыму пригрозили "повернуть воды Днепра" для решения проблемы с водой на полуострове.

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