"Эти реки текут в никуда": В аннексированном Крыму додумались кардинально решить проблемы с водой

6 февраля 2019, 12:40

Странное решение придумали местные, крымские, гидрологи.

Нет воды
Пересохший Северо-Крымский канал / Крым.Реалии

В аннексированном РФ Крыму ученые придумали идею, которая насытит полуостров водой после перекрытия Северо-Крымского канала.

Как сообщает портал "РИА Новости Крым", местные гидрологи предлагают осушить русла рек (Бельбека, Качи, Альмы, Западного Булганака и Салгира), а воду перенаправить по трубам в степь, предотвратив сток в Черное море.

Далее, вся полученная жидкость будет направляться в Межгорное водохранилище, раньше наполняемое за счет вод Днепра. Затем, воду по Сакскому каналу ученые предлагают передавать в основную ветку Северо-Крымского канала − дабы чтобы обеспечить города Армянск, Джанкой, Феодосию и Керчь.

Как считают ученые, для воплощения этого проекта нужно уложить около 200 километров труб и сомневаются, что вся пресноводная вода будет "поймана".

Напомним, ранее замминистра по делам по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука заявил, при каком условии Украина готова поставлять воду в Крым.

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