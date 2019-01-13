Украина готова поставлять воду в Крым – Тука

Георгий Тука рассказал о поставках воды в Крым / censor.net.ua

Киев готов поставлять воду в Крым только в том случае, если он вернется в состав Украины, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, другой возможности обеспечить аннексированный полуостров водными ресурсами не существует.

"Мы готовы (Украина, — ред.), мы открыты к поставке питьевой воды в Автономную республику Крым, а именно в АР Крым, а не в федеральный округ РФ. То есть, уважаемые, верните нам Крым и мы обеспечим его водой. Другой возможности я не вижу", — подчеркнул Тука в эфире Прямого.

Напомним, ранее в Крыму пригрозили "повернуть воды Днепра" для решения проблемы с водой на полуострове.