Эксперт предостерег о катастрофической эпидемии в Крыму

Крыму грозит эпидемия из-за сточных вод / Фото: Крым.Реалии

В аннексированном Крыму местные власти бесконтрольно сбрасывают в Черное море канализационные стоки, не осуществив очистку, что может спровоцировать эпидемию на полуострове.

"На Южных очистных сооружениях в Севастополе идет только механическая очистка, чуть лучше на Северной стороне. В зонах донных выпусков можно видеть бурное развитие зеленых водорослей – это показатель излишнего загрязнения биогенными веществами", - цитирует ресурс Крым.Реалии эколога, руководителя отдела планктона Института морских биологических исследований имени А. А. Ковалевского Александра Болтачева.

По словам эксперта, особенно критичной является ситуация в расположенной неподалеку от Севастополя Балаклаве. Эколог отмечает, что случаи сброса канализации не единичны, поэтому фиксируются и в других городах Крыма.

Болтачев подчеркивает, что местные власти осведомлены о критической ситуации, поскольку на полуострове в разгар туристического сезона неоднократно из-за загрязнения закрывались пляжи.

Эколог констатирует, что в Крыму может повториться ситуация, которая сложилась в 1979 году на побережье Одессы. Тогда из-за сброса сточных вод в городе вспыхнула эпидемия холеры.

Как ранее сообщалось, в оккупированном Донецке вспыхнула эпидемия гепатита А. Местных жителей призывают делать прививки.