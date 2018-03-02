Разведка штаба АТО узнала, какая эпидемия косит боевиков

На захваченной части Донбасса командование боевиков скрывает факты заболевания личного состава корью, заболели более 30 россиян из двух "бригад" самопровозглашенной "ДНР" ("1-й армейский корпус").

На неподконтрольной Киеву территории ситуация с оказанием медицинских услуг является критической, сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook, ссылаясь на данные разведки.

"... На сегодняшний день в медицинской помощи нуждаются более трех десятков "ихтамнетов" из так называемых "отдельной артиллерийской бригады" и "3 мотострелковой бригады" "1 АК", — отметили в ведомстве.

По его данным, обращая внимание на то, что различные инфекционные болезни распространяются среди "боевого братства" с геометрической прогрессией, можно с определенной долей вероятности предположить, что это только начало эпидемии.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны сообщали, что углубление бюджетных проблем в России приводит к сокращению объемов финансирования на содержание захваченной территории востока Украины и существенно повлияло на ухудшение медобслуживания населения, распространение инфекционных заболеваний.