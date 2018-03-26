В оккупированном Донецке вспыхнула эпидемия опасной болезни — СМИ

В оккупированном Донецке вспыхнула эпидемия гепатита А. Местных жителей призывают делать прививки.

В медучреждениях Донецка начали появляться объявления о том, где и когда можно сделать бесплатную вакцинацию.

В объявлениях также говорится о том, как передается острая инфекционная болезнь, сообщает "Информатор".

"В связи с эпидемией гепатита А в Донецке в КУ "ЦПМСД №13 г.Донецка" (Студенческая поликлиника) проводится вакцинация. Пути передачи – водный, пищевой, контактно-бытовой. Всем желающим обращаться в манипуляционный кабинет по будням с 8:00 до 13:00. Вакцинация проводится бесплатно", — говорится в объявлении.

Прививки делают препаратом российского производства.

Напомним, ранее известный врач Игорь Комаровский предупредил украинцев о новых эпидемиях.